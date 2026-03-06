Депутат-генерал сменит КПРФ на «Единую Россию»

Генерал-лейтенант Тарас Исаков, который в действующем созыве свердловского заксо представляет КПРФ, в этом году пойдет на выборы в составе списка «Единой России».

Об этом сообщил его друг, депутат заксо по Белоярскому округу Вячеслав Вегнер. «…от партии «Единая Россия» я поддерживаю кандидатуру участника СВО, настоящего воина, награжденного множеством орденов и медалей (в том числе самым почетным – «За личное мужество»), генерал-лейтенанта Тараса Исакова», – написал Вегнер на своей странице «ВКонтакте».

Сам Вегнер снова собирается выдвигаться по Белоярскому округу, куда кроме одноименного поселка входят также часть Екатеринбурга (Кольцово, Компрессорный, Малый Исток), Заречный, Каменский район, Верхнее Дуброво и ЗАТО «Уральский».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

