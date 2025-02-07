«Я к вам пишу»: к кому из депутатов Госдумы чаще обращаются уральцы

Из 12 уральских депутатов Госдумы только четырем избиратели пишут сравнительно часто, еще двоим – время от времени, а еще шести парламентариям пишут письма гораздо реже, чем их коллегам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к таким выводам пришел политтехнолог Александр Ханин, изучив статистику обращений граждан к депутатам Государственной думы, собранную ЦК КПРФ.

Эксперт отмечает, что в среднем депутаты от «Единой России» получают от граждан 365 обращений в год, а оппозиционные – в полтора раза больше, около 530 в год.

При этом среди партий лидер по числу обращений граждан – «Справедливая Россия», 700 в год. КПРФ и тут сдает позиции. Ханин отмечает, что КПРФ тащат вверх тройка лидеров: Зюганов, Глазкова и Останина, а большинство депутатов активной работы в территориях не ведут. «Свердловский госдумовский коммунист Николай Езерский (из проблемного по воде города Первоуральска, если кто не знал) получил в 2024 году всего 254 обращения. Жители Первоуральска, вы всем довольны?» – спрашивает эксперт.

Причем у Николая Езерского Ханин отметил трехкратное падение интереса избирателей, в прошлые годы он получал по 500-700 обращений. «Похоже, что оппозиционное знамя в Первоуральске перехватил у коммунистов кое-кто другой», – фиксирует эксперт.

Еще реже, чем Езерскому, избиратели пишут четырем единороссам: бывшему биатлонисту Сергею Чепикову, сыну основателя «Кировского» Льву Ковпаку, бывшему мэру Карпинска Сергею Бидонько и первоуральцу Зелимхану Муцоеву. «Ваш депутат – ваш рычаг переключения передач в государственной машине. Если молчать – не полетит», – напоминает уральцам Александр Ханин.

Индекс популярности депутатов у свердловчан по количеству обращений выглядит так.

Выше среднего

Павел Крашенинников (ЕР) 702

Андрей Альшевских (ЕР) 651

Жанна Рябцева (ЕР) 433

Андрей Кузнецов (СР) 422

Средний

Максим Иванов (ЕР) 361

Константин Захаров (ЕР) 354

Ниже среднего

Антон Шипулин (ЕР) 269

Николай Езерский (КПРФ) 254

Сергей Чепиков (ЕР) 222

Лев Ковпак (ЕР) 214

Сергей Бидонько (ЕР) 197

Зелимхан Муцоев (ЕР) 159

При этом абсолютным лидером по обращениям граждан стал депутат Владимир Бурматов – 5945. «Важнее темы бездомных собак в России нет», – иронизирует Ханин.

В 2026 году гражданам России предстоит избрать новых депутатов Государственной думы Федерального собрания. В связи с вхождением в состав РФ новых регионов Центризбирком должен будет изменить существующую схему одномандатных избирательных округов. Вероятно, этот процесс затронет и Свердловскую область. Сейчас территория региона разбита на 7 одномандатных округов, но, по данным СМИ, к следующим выборам их количество может сократиться до шести. Консультации уже ведутся, а окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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