На выборах 2025 года будет активно работать искусственный интеллект

В избирательных кампаниях 2025-2026 годов в регионах России будут активнее использоваться возможности искусственного интеллекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на Дне политконсультанта в уральском полпредстве Фирдус Алиев, исполнительный вице-президент РАПК. «Скоро будем в свои штабные структуры включать специалистов, которые занимаются сферой искусственного интеллекта», – считает эксперт.

Алиев рассказал, что уже в этом году ИИ использовался в некоторых кампаниях, но пока это не носит системного характера – скорее, это проба пера. Например, для одного из кандидатов с помощью ИИ записали персональные обращения к каждому из избирателей региона.

Эксперт пояснил, для чего еще можно использовать ИИ во время кампании. Это создание контента – генерация текстов, изображений, видео; социология – быстрый анализ результатов фокус-групп, соцопросов; продвижение – нейропаблики, нейроканалы, адаптация контента под различные сегменты целевой аудитории и т.д.

Сейчас ведется работа по созданию таких пакетов услуг «под ключ».

В 2025 году в России пройдут сотни кампаний регионального уровня, которые по сути станут подготовкой к выборам в Государственную думу 2026 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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