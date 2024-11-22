Жога собрал политконсультантов на совещание и уехал работать с Медведевым

Уральский полпред Артем Жога сегодня пригласил политконсультантов России отметить 10-летие Российской ассоциации политконсультанта. Однако сам он в мероприятии принятие участие сегодня не сможет – как сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов, сегодня в Свердловскую область прибывает с рабочим визитом Дмитрий Медведев. Замглавы Совета безопасности РФ планирует посетить УВЗ. Поэтому Жога отправился в аэропорт встречать высокопоставленного гостя и попросил передать собравшимся на совещание политконсультантам свое приветствие и пожелание на выборах 2025 года еще активнее в рамках проекта «Время героев» работать с кандидатами-участниками СВО.

Как сообщает «Новый День», мероприятие в полпредстве уже началось. Среди гостей нет анонсированного ранее Евгения Минченко – сегодня в Москве он вручает премию «Гамбургский счет» Российской ассоциации по связям с общественностью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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