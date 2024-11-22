В Кремле раскрыли главный сигнал в обращении Путина после удара «Орешником»

Главный сигнал вчерашнего заявления президента РФ Владимира Путина о применении баллистической ракеты «Орешник» в неизбежности реакции российской стороны на действия Запада по вооружению Киева. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главный месседж – это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны», – констатировал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

«Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно начерчены», – добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента РФ уточнил, что каких-либо контактов российской стороны с администрацией Джозефа Байдена не было, но в Вашингтоне наверняка имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его.

Представитель Кремля пояснил, что в Москве «предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, которые он сделал несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге, где он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать иностранную ракетную технику для ударов вглубь российской территории».

«Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно. Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам, и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию. Поэтому открытость президента контактам есть, она была, есть и остается актуальной и по сей день», – подчеркнул Песков.

Между тем, судя по первой реакции из Белого дома, США не намерены прислушиваться к позиции Кремля. Пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит поддержку киевского режима и отправит на Украину больше ракет для ПВО.

Москва, Анастасия Смирнова

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