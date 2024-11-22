Белый дом пообещал Киеву больше ракет после запуска «Орешника»

США продолжат поддержку киевского режима и отправят на Украину больше ракет для ПВО, заявила пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. В Пентагоне признали, что обеспокоены запуском новой гиперзвуковой ракеты «Орешник».

«Мы, определенно, этим обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство», – сказала представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция брифинга велась на C-SPAN.

Администрация Байдена настроена и дальше помогать киевскому режиму и ищет новые способы для поддержки. В частности, на Украину отправят дополнительные ракеты для систем ПВО, сказала пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Вашингтон возложил вину за любое развитие конфликта на Москву.

«Мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины. США поставили Украине сотни дополнительных ракет для укрепления ее противовоздушной обороны, и поставки продолжаются. Мы продолжим помогать Украине, продолжим наращивать помощь. Но когда мы говорим об эскалации, это Россия нагнетает обстановку на каждом шагу», – сказала представитель Белого дома.

На вопрос одного из журналистов, намерен ли президент Джо Байден до конца своего срока принять какие-либо новые решения по поддержке Украины, на ответила: «Да».

Президент РФ Владимир Путин подтвердил удар по военному заводу в Днепропетровске новейшей ракетой средней дальности «Орешник». Президент предупредил, что ВС РФ готовы наносить подобные удары по военным объектам не только на Украине.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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