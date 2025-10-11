Войска Белоруссии привели в высшую боевую готовность для проверки

Министерство обороны Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко проводит проверку вооруженных сил республики с приведением их в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщило Минобороны страны.

Ряд подразделений в рамках проверки «выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», отметили в ведомстве. Другие подробности не раскрываются.

Отмечается, что проверка проводится под руководством Государственного секретариата белорусского Совета Безопасности.

Напомним, с 12 по 16 сентября состоялись совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025». Маневры прошли на полигонах на территории России и Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. На учениях, в том числе, отрабатывалось развертывание новейшего подвижного ракетного комплекса «Орешник» и планирование применения нестратегического ядерного оружия.

Минск, Наталья Петрова

