Четверг, 15 января 2026, 21:54 мск

Вашингтон намерен выдавить Россию и Китай из Латинской Америки

Министерство войны США намерено пресечь связи Латинской Америки с Россией и Китаем. Это подтвердил выдвинутый на пост главы Южного командования американской армии Фрэнсис Донован.

«Обоим [государствам], вероятно, известно, о намерении Соединенных Штатов пресекать попытки «подкатить» [в Латинскую Америку] со стороны конкурентов, находящихся вне [Западного] полушария. В случае утверждения моей кандидатуры я намерен активизировать усилия, призванные продемонстрировать «скрытые издержки» взаимодействия с этими странами», – цитирует ТАСС ответ Донована на вопросы американских законодателей, касающиеся России и КНР.

Военачальник также заявил, что США «не хотят конфликта» в Венесуэле, так как он «имел бы дестабилизирующее влияние на регион». При этом Донован фактически предупредил о готовности американской администрации и далее применять военную силу против Венесуэлы.

