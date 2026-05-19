Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за угрозы БПЛА

Воздушную угрозу объявили сразу в девяти районах на востоке Латвии. Об этом сообщает Baltnews. Из-за воздушной угрозы в этих районах остановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии объявлено в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях.

После объявленной возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латгале был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-х классов.

По информации ТАСС, авиадиспетчеры предупредили о возможном появлении в восточной части воздушного пространства Латвии «неопознанного летающего объекта», движущегося без разрешения.

Ранее стало известно, что около полудня в Эстонии румынский истребитель из состава Балтийской миссии по патрулированию воздушного пространства сбил украинский беспилотник, летевший в Россию. За несколько минут до этого на юге Эстонии объявили воздушную тревогу. Обломки БПЛА упали в поле в Каблакюла, к югу от Пыльтсамаа, никто не пострадал.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур связался с министром обороны Украины сразу после инцидента и сообщил, что «Эстония не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства никому, кроме своих союзников, и украинцы тоже не просили этого разрешения», передают эстонские СМИ. Глава Минобороны Украины признал принадлежность дрона и извинился за произошедший инцидент, добавил эстонский министр.

Ранее сегодня Служба внешней разведки РФ сообщила, что ВСУ готовятся к нанесению новых ударов по тыловым регионам России с территории стран Прибалтики. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак.

Рига, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube