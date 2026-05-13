В Латвии хотят запретить пассажирские перевозки в Россию

Власти Латвии хотят запретить все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, в том числе регулярные рейсы. Об этом пишет местное издание Delfi.

Министерство сообщения Латвии разработало поправки в правила международных перевозок, которые запрещают пассажирское сообщение с Россией и Белоруссией. Кроме того, под запрет попадет и транзит через территорию республики.

В настоящее время действует запрет на нерегулярные перевозки. Нововведение позволит Автотранспортной дирекции аннулировать лицензии всех перевозчиков, в том числе и тех, кто совершает регулярные рейсы.

По оценкам аналитиков, убытки компаний, специализирующихся на международных поездках, составят не менее 6 млн евро в год.

Рига, Зоя Осколкова

