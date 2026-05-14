Премьер и кабмин Латвии ушли в отставку из-за инцидента с украинскими дронами

Правительство Латвии во главе с премьер-министром уходит в отставку. Об этом заявила глава кабмина Эвика Силиня.

«Сообщаю о своем уходе с поста премьер-министра и отставке всего кабинета министров 14 мая 2026 года», – говорится в заявлении Силини.

По словам аналитиков, отставка правительства Латвии связана с внутренними экономическими проблемами, а также внешними. В частности, речь идет о недавнем инцидент с украинскими дронами.

Ранее сообщалось, что на территории нефтехранилища в Латвии упал беспилотник, запущенный ВСУ в сторону Ленинградской области России. При этом латвийские военные не стали сбивать дрон, так как не было уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

В тот же день МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину. Рига утверждает, что никогда не разрешала Киеву использовать свое воздушное пространство для атак дронов по российским объектам.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс тогда заявил, что готов уйти в отставку после того, как украинские дроны вторглись в воздушное пространство страны.

Рига, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

