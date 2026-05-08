российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 мая 2026, 16:12 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Министр обороны Латвии готов к отставке из-за инцидента с украинскими дронами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку после того, как украинские дроны вторглись в воздушное пространство страны. Об этом он рассказал латвийскому общественному телевидению (LSM).

Спрудс взял на себя полную ответственность за произошедшее и заявил, что беспилотник необходимо было сбить. «Поэтому я уважаю требование оппозиции и буду уважать решение Сейма в этой ситуации», – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на территории нефтехранилища в Латвии. При этом военные не стали сбивать дрон, так как не было уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении в небе Латвии шести украинских дронов, которые летели в Ленобласть. Кроме того, в воздушном пространстве этой страны находились четыре истребителя.

В тот же день МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину. Рига утверждает, что никогда не разрешала Киеву использовать свое воздушное пространство для атак дронов по российским объектам.

Рига, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Прибалтика

Латвия выразила протест России из-за упавших украинских дронов / Упавшие в Латвии дроны летели на Санкт-Петербург / Украинские дроны упали в Латвии / МИД РФ предупредил о риске диверсий на подводной инфраструктуре Балтики / Польскую компанию оштрафовали за экспорт люксовых авто в Россию / Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой / Польшу обязали оплатить и утилизировать 64 млн доз вакцины от коронавируса / В Польше мужчина открыл стрельбу на фабрике

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балтия, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Прибалтика,