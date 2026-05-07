Украинские дроны упали в Латвии

В Латвии упали беспилотники, принадлежащие Вооруженным силам Украины. Предположительно, дроны летели в Россию.

Один из БПЛА FP-1 попал на территорию нефтехранилища и повредил пустой топливный резервуар. Также поступали сообщения о других дронах, но официального подтверждения этой информации нет.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что речь идет об украинских беспилотниках, которые летели в сторону России. Он уточнил, что это лишь предположение, для выяснения всех деталей требуется проверка.

Эксперты предполагают, что украинские БПЛА могли сбиться с курса из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы.

Рига, Зоя Осколкова

