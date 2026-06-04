ЕС отложил перевод Киеву на 9 млрд евро из-за технических требований

Украина не выполнила некоторые технические шаги, поэтому перевод первого транша в размере 9 млрд евро от Евросоюза откладывается. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге.

По его словам, в последний момент реализация согласованного членами ЕС политического решения о предоставлении Киеву кредита столкнулась с препятствиями. «Нам еще предстоит проверить, созданы ли условия для выделения первого транша в рамках программы макрофинансовой помощи Украине», – цитирует представителя ЕК газета «Известия».

Первый платеж из выделенных 90 млрд евро планировали перевести еще в начале апреля. Однако Венгрия долгое время блокировала предоставление денег. Пришедший к власти лидер оппозиции Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет препятствовать выделению средств для Киева, но и не станет его прямо финансировать.

Уйвари уточнил, что из первого транша 5,9 млрд евро планируется направить на военные нужды, в частности, на закупку БПЛА. Еще 3,2 млрд Украина собирается потратить на финансирование бюджета, который на протяжении последних лет испытывает рекордный дефицит. При этом в ЕС требуют, чтобы Киев находил новые источники самофинансирования, в том числе за счет изменений в налоговом законодательстве.

Деньги застряли в моменте, когда Брюссель одновременно пытается поделить будущий семилетний бюджет и нащупать модель интеграции Украины в ЕС, которая не расколет объединение и не будет отвергнута Киевом. Страны-доноры, в частности, недовольны «чрезмерным» перераспределением расходов бюджета в пользу стран-реципиентов. Например, государствам Центральной и Восточной Европы планируется выделить более 40% общих расходов на социально-экономические цели, что почти в три раза больше их вклада в валовой национальный доход Евросоюза. Вопрос же интеграции Украины в Евросоюз участники собираются обсудить на встрече Совета ЕС по общим вопросам, которую планируют провести 16 июня.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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