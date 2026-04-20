Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал главу киевского режима Владимира Зеленского срочно обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

При этом политик, который в ближайшем будущем может занять пост руководителя Венгрии, также призвал Россию возобновить поставки нефти. В то же время Мадьяр, слова которого приводит «Интерфакс», подчеркнул, что Венгрия «не допустит никакого шантажа».

Вместе с тем он назвал важным и необходимым проект атомной электростанции «Пакш-2», но при этом уточнил, что новое правительство должно разобраться в условиях выделенного на него кредита и понять, можно ли провести его реструктуризацию или рефинансирование.

Будапешт, Анастасия Смирнова

