российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 апреля 2026, 22:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Будапеште потребовали от Киева оставить в покое нефтепровод «Дружба»

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал главу киевского режима Владимира Зеленского срочно обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

При этом политик, который в ближайшем будущем может занять пост руководителя Венгрии, также призвал Россию возобновить поставки нефти. В то же время Мадьяр, слова которого приводит «Интерфакс», подчеркнул, что Венгрия «не допустит никакого шантажа».

Вместе с тем он назвал важным и необходимым проект атомной электростанции «Пакш-2», но при этом уточнил, что новое правительство должно разобраться в условиях выделенного на него кредита и понять, можно ли провести его реструктуризацию или рефинансирование.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Европа, Украина,