Украинский дрон, летевший на здание торгового центра в Брянске, рухнул на парковку

Вооруженные формирования киевского режима атаковали беспилотниками торговый центр в Брянске. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. По его словам, обошлось без пострадавших.

«На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БпЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет. Парковка оцеплена», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

По его словам, сегодня ВСУ также нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка, в результате чего один мирный житель погиб, еще четверо человек ранены. Информация о последствиях атаки по инфраструктуре уточняется.

Брянск, Анастасия Смирнова

Украина

