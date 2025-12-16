США готовят для России «мощный пакет предложений», а для Украины «платиновый стандарт безопасности»

В понедельник президент Дональд Трамп заявил, что прекращение войны на Украине стало ближе, чем когда-либо, а американские официальные лица ранее в тот же день предположили, что усиление гарантий безопасности для Киева продвинуло мирные переговоры, но что предложение США не будет оставаться в силе вечно, сообщает CNN в редакционной статье.

«Думаю, сейчас мы ближе к цели, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать», – заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Оценка ситуации со стороны США прозвучала после двух дней обсуждений в Берлине между официальными лицами из Европы, Украины и США, где Трампа представляли его представитель по иностранным делам Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В понедельник президент США принял участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами, чтобы обсудить разрабатываемое соглашение. В ходе этих переговоров он дважды общался с Уиткоффом и Кушнером.

«Судя по всему, дела идут хорошо, но мы говорим об этом уже давно, и это непростой вопрос», – сказал Трамп после телефонного разговора.

Трамп заявил, что разговор был «очень хорошим», и добавил, что у него также состоялся «долгий разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также сказал, что США поддерживали связь с президентом России Владимиром Путиным, пишет CNN.

Примерно 90% вопросов между Россией и Украиной решены, заявил ранее в понедельник один из американских чиновников, назвав, впрочем, вопрос территориальных уступок оставшимся камнем преткновения. По словам чиновника, американская сторона предложила «заставляющие задуматься» идеи по разрешению тупиковой ситуации, включая создание «экономической свободной зоны». По итогам будет сформирован «максимально сильный» пакет предложений для России.

По словам официальных лиц, в ходе переговоров был более детально проработан комплекс гарантий безопасности, аналогичных «Статье 5 НАТО», который должен обеспечить механизмы предотвращения конфликтов и мониторинг соблюдения сторонами мирного соглашения. Однако официальные лица отказались вдаваться в подробности, включая роль США, ограничившись заявлением о том, что она не будет включать присутствие американских войск на местах.

Пакет гарантий также должен четко определять последствия для России в случае нарушения соглашения.

«Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет», – сказал первый чиновник.

Трамп, в свою очередь, заявил, что в прошлом он был полон оптимизма, но его надежды всегда рушились из-за действий той или иной стороны.

«Проблема в том, что они то захотят положить этому конец, а потом вдруг перестают хотеть, и Украина тоже захочет положить этому конец, а потом вдруг перестанет. Поэтому нам нужно привести их к общему мнению», – сказал он.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «предложенные США материальные и правовые гарантии действительно значительны».

Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса гарантии безопасности, поддерживаемые США, заявил второй чиновник, назвав этот пакет «платиновым стандартом» того, что Вашингтон может предложить Украине.

Трамп считает, что сможет убедить Москву принять гарантии, а американские чиновники заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Европейский союз в рамках любого мирного соглашения.

Однако чиновники заявили, что предложения Трампа не будут действовать вечно.

«Европейцы выразили большую признательность президенту Трампу за его готовность уделить внимание этому вопросу и предложить такие гарантии, – сказал один из чиновников. – Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Эти гарантии обсуждаются прямо сейчас».

На этой неделе также обсуждались планы восстановления Украины: команда инвестиционной компании Blackrock провела переговоры с украинскими чиновниками о финансовой поддержке, а также судьба Запорожской электростанции, которая до сих пор остается нерешенной.

Американские официальные лица не сообщили о ближайших планах представить последнюю версию соглашения президенту России Владимиру Путину, но заявили, что урегулирование последних вопросов, включая территориальные, должно быть осуществлено Москвой и Киевом.

«По сути, сторонам предстоит урегулировать окончательные вопросы суверенитета и выяснить, можно ли достичь соглашения между ними», – сказал один из чиновников, добавив, что США обязаны обсудить этот вопрос с Москвой и с европейцами.

Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию, если это потребуется для дальнейших переговоров.

