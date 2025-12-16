Стармер заявил о подготовке союзниками Киева плана по размещению войск на Украине

«Коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на территории Украины в случае прекращения огня. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер. По его словам, это может быть сделано в случае необходимости.

«В рамках коалиции мы провели политический процесс с лидерами стран. У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», – сказал Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов (цитата по РИА «Новости»).

Однако, как подчеркнул британский премьер, сейчас приоритетный вопрос «заключается в том, сможем ли мы прийти к справедливому и длительному миру».

Ранее лидеры ЕС по итогам переговоров в Берлине представили план возможных гарантий безопасности для Киева, среди которых – формирование многонациональных сил в рамках «коалиции желающих» с возможными действиями на территории Украины.

Кроме того, предлагается сохранить численность ВСУ до 800 тыс. человек в мирное время. План также предполагает создание механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США с участием международных представителей. Также предлагается принять обязательство реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами в случае будущих конфликтов, передает RT. По мнению лидеров ЕС, «гарантии безопасности» должны включать выделение Европой «значительных ресурсов» на восстановление и развитие Украины и выплата Россией «компенсации Киеву» за счет заблокирвоанных российских активов. В ЕС вновь заявили о поддержке вступления Украины в Европейский союз.

С соответствующим заявлением выступили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также председатель Евросовета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине. По словам министра, Россия «не намерена воевать с Европой», но готова отреагировать на любое возможное размещение европейских войск в соседней стране.

Лондон, Наталья Петрова

