Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Россия отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине.

По словам Лаврова, Москва «не намерена воевать с Европой», но готова отреагировать на любое возможное размещение европейских войск в соседней стране.

Российский министр назвал «безнадежной политической слепотой» Европейского союза попытки обмануть себя и полагать, что Россию можно победить.

Москва также прокомментировала обещание президента Владимира Зеленского провести выборы на Украине, если западные страны гарантируют их безопасность: «Это звучит как сцена из кукольного театра», – заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский говорит, что хочет независимости Украины, но требует от других стран гарантии возможности проведения выборов и одновременно называет эти выборы «демократическими»», – заявила Захарова в интервью радио «Спутник», По словам Захаровой, все происходящее очень напоминает театр Карабаса-Барабаса.

Между тем, министр Лавров, выступая перед Советом Федерации, также акцентировал внимание, что президент США Дональд Трамп не только не спешит отменять существующие санкции против России, но, наоборот, ужесточает их. Кроме того, Лавров пояснил, что европейские страны стремятся конфисковать замороженные российские средства, потому что у них больше нет никаких других ресурсов для финансирования конфликта Украине. «Помимо кражи нашего золота и валютных резервов в нарушение всех мыслимых международных и торговых норм, у них нет других ресурсов для финансирования этой войны», – сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Москва, Елена Васильева

