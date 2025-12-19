Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным целям на Украине в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности, обеспечивавшие их работу объекты энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Кроме того, были разгромлены центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Минобороны Украины, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Также российские военные с 13 по 19 декабря взяли под контроль четыре населенных пункта. Подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, освободив села Песчаное и Герасимовка в Днепропетровской области, а также село Варваровка в Запорожской области. Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили село Новоплатоновка в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров, а также зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР.

Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

