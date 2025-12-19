В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области атакам украинских беспилотников подверглись четыре муниципалитета, ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мирный житель получил ранения в Волоконовском округе в хуторе Плотовка, где FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения.

«Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения вывезла и передала бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль», – уточнил губернатор.

Глава Белгородской области отметил, что ударам подверглись также населенные пункты в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. Были атакованы автомобили и гражданские объекты, включая жилые дома и социальные учреждения.

Белгород, Анастасия Смирнова

