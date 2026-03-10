Россиянам посоветовали не ждать дешевого отдыха в Турции летом 2026 года

Россиянам не стоит ждать доступных цен на отдых в Турции предстоящим летом, поскольку кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы турецких властей. Об этом заявил агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

«Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новости».

По его словам, напряженность на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на туристическую отрасль: усиливается экономическая неопределенность, растут издержки бизнеса. Рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания напрямую отражается на стоимости туристических услуг, указал эксперт.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что высокая инфляция внутри Турции продолжает давить на гостиничный и ресторанный сектор. Отели вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать рост расходов на персонал, энергетику и обслуживание, – это делает отдых дороже для иностранных туристов, подчеркнул Долмуш.

Несмотря на подорожание, турецкое направление сохраняет привлекательность благодаря развитой инфраструктуре, системе «все включено» и большому числу прямых авиарейсов, отметил эксперт.

В прошлом году, по оценкам представителей туротрасли, отдых в Турции подорожал примерно на 20-30% в сравнении с 2024 годом. Рост цен объясняют высокой инфляцией в стране, удорожанием энергоресурсов и продуктов, а также ростом операционных расходов гостиниц и туроператоров.

