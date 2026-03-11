«Газпром»: ВСУ за 2 недели атаковали 12 раз объекты, обеспечивающие поставки газа в Турцию

Вооруженные силы Украины атаковали объекты инфраструктуры, которые обеспечивают поставки газа в Турцию. Об этом сообщает российская газовая компания «Газпром». Согласно ее данным, с 24 февраля уже было 12 атак.

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) «Русская». Накануне зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья», – уточнил «Газпром».

«Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», – отметили в российском газовом концерне.

«Все атаки отражены», – подчеркивается в сообщении «Газпрома».

Москва, Анастасия Смирнова

