российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2026, 18:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Газпром»: ВСУ за 2 недели атаковали 12 раз объекты, обеспечивающие поставки газа в Турцию

Вооруженные силы Украины атаковали объекты инфраструктуры, которые обеспечивают поставки газа в Турцию. Об этом сообщает российская газовая компания «Газпром». Согласно ее данным, с 24 февраля уже было 12 атак.

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) «Русская». Накануне зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья», – уточнил «Газпром».

«Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», – отметили в российском газовом концерне.

«Все атаки отражены», – подчеркивается в сообщении «Газпрома».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Трое мирных жителей Белгородской области ранены в результате ударов ВСУ / В Краснодаре, Анапе и Сочи обломки беспилотников упали рядом с жилыми многоэтажками / В Белгородской области дважды сработала система ПВО во время ракетной атаки ВСУ / В Курской области при атаке дрона по автомобилю погиб иностранный волонтер / Ракетный удар по Брянску: 6 человек погибли и 37 ранены / ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску: есть погибшие и раненые / В Кремле уклончиво прокомментировали проблему с решением территориального вопроса с Киевом / Днем над Россией нейтрализовали 35 украинских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Нефть и газ, Турция, Украина,