В Кремле уклончиво прокомментировали проблему с решением территориального вопроса с Киевом

Территориальный вопрос является основным при урегулировании украинского конфликта, но при этом есть еще много других нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС, действительно остается один нерешенный пункт в переговорах с Киевом – территориальный.

«Нет, не правда», – сказал представитель Кремля, добавив: «Естественно, он относится к категории основных – территориальный вопрос, но есть еще множество разных нюансов».

В то же время Песков подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса не откладывается из-за событий в Иране, несмотря на перерыв в мирных переговорах.

«Есть определенная пауза [в переговорах], но ничего не откладывается», – заверил представитель Кремля.

Ранее сегодня Песков сообщил, что информации о конкретной дате и месте проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

Москва, Анастасия Смирнова

