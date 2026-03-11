российское информационное агентство 18+

Среда, 11 марта 2026, 18:25 мск

В Краснодаре, Анапе и Сочи обломки беспилотников упали рядом с жилыми многоэтажками

В Краснодаре, Анапе и Сочи обломки беспилотных летательных аппаратов упали вблизи многоквартирных жилых домов. В одном из случаев произошел пожар, сообщают местные власти.

В частности, фрагменты БПЛА обнаружены в Прикубанском округе Краснодара на придомовой территории многоквартирного дома. Как сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале, на месте ЧП работают специальные и экстренные службы. «Пострадавших нет», – уточнил мэр, добавив, что угроза атаки БПЛА сохраняется.

Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова в своем телеграм-канале проинформировала, что фрагменты обломков беспилотника упали возле многоквартирного дома на улице Адмирала Пустошкина, также часть обломков попала в одну квартиру, повредив остекление.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и специальные службы. Произведено оцепление участка, проводятся оперативно-следственные мероприятия. На это время жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Все смогут вернуться в свои квартиры сразу как службы завершат обследование дома», – пояснила мэр.

В оперативном штате Краснодарского края уточнили, что 100 жителей дома, в том числе 28 детей, эвакуировали на безопасное расстояние на время проведения необходимых мероприятий. «В размещении в ПВР жители не нуждаются», – сообщает оперштаб.

В Лазаревском районе Сочи произошло возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. «Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже 5-этажного дома локализовали. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи. Пострадавших нет», – отметили в оперативном штабе региона.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

