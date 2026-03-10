российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 марта 2026, 22:36 мск

Ракетный удар по Брянску: 6 человек погибли и 37 ранены

В результате ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима по Брянску шестеро мирных жителей погибли и 37 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены. Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь», – уточнил губернатор.

При этом глава Брянской области отметил, что в случае необходимости оказания медицинской помощи жителям нужно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Предупреждение о ракетной опасности глава региона опубликовал в своем телеграм-канале в 17:55. Информация об отбое воздушной тревоги появилась в 18:42.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,