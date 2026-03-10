российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 марта 2026, 19:15 мск

Днем над Россией нейтрализовали 35 украинских беспилотников

Сегодня в течение дня над 4 регионами РФ и акваторией Азовского моря силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, атаки были отражены в период с 8:00 до 16.00 мск.

Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области – 21. Еще девять БПЛА нейтрализовали в Крыму и по два – в Краснодарском крае и Курской области. Одна воздушная цель была обезврежена над акваторией Азовского моря.

Последствия ударов украинских БПЛА уточняются.

Ночью 10 марта силы ПВО уничтожили над регионами России 17 беспилотников ВСУ, из них девять – над Крымом.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

