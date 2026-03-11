Число жертв ракетной атаки по Брянску увеличилось до 7

В Брянске в результате вчерашней ракетной атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима количество жертв выросло до семи. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Количество погибших в результате бесчеловечного террористического акта выросло до семи… Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», – отметил губернатор.

Ранее Богомаз сегодня уточнил, что украинские военные накануне вечером ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате атаки погибли шесть человек, 42 были ранены, 29 из них госпитализированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области объявлен траур.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube