СК возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Брянску

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру Брянска, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации ведомства, 10 марта «представители украинских вооруженных формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства».

Украинские войска применили не менее восьми ракет, отметили в СК. В результате погибли не менее четырех мирных жителей, ранены не менее 42 человек.

Кроме того, были «повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения», – сказала Петренко.

Согласно данным следствия, теракт в Брянске был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины «в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные «на установление конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого особо тяжкого преступления против гражданского населения», сказала Петренко.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по областному центру погибли шесть человек, 42 пострадали. По его словам, украинские военные ударили по Брянску семью крылатыми ракетами Storm Shadow. 11 марта объявлено в регионе днем траура по погибшим.

По данным Минздрава РФ, девять пострадавших доставлены в федеральные медцентры и больницы Москвы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

