Ракетная атака на Брянск: число пострадавших выросло до 42, девять из них доставят в Москву

Минздрав России организовал эвакуацию девяти пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, эвакуацию пострадавших в настоящее время проводят бригады службы медицины катастроф. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф.

«Еще 20 пострадавших, в их числе один ребенок, проходят лечение в больницах Брянска, состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней степени тяжести», – уточнил Кузнецов. 13 пострадавших, по его словам, в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня уточнил, что украинские военные накануне ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате атаки погибли шесть человек, 42 были ранены, 29 из них госпитализированы, сообщил глава региона. Накануне он заявлял о 37 пострадавших.

Глава региона добавил, что вчера в 23:39 был ликвидирован пожар, возникший после ракетного удара. В настоящее время на месте работают следователи, также проводится оценка ущерба и закрытие контура жилых домов и зданий, получивших повреждения, добавил Богомаз.

11 марта объявлено днем траура в Брянской области в память о погибших при ракетной атаке ВСУ. На всей территории региона будут приспущены флаги и отменены культурно-массовые развлекательные мероприятия.

Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, заверил Богомаз.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube