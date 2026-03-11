В Курской области при атаке дрона по автомобилю погиб иностранный волонтер

Ночью в Курской области при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб иностранный волонтер. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, ЧП произошло на автодороге Дьяконово – Суджа вблизи села Большое Солдатское. «FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто – волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис», – уточнил губернатор, добавив, что мужчина скончался по дороге в больницу.
Курск, Анастасия Смирнова
