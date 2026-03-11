российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2026, 18:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области при атаке дрона по автомобилю погиб иностранный волонтер

Ночью в Курской области при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб иностранный волонтер. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло на автодороге Дьяконово – Суджа вблизи села Большое Солдатское. «FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто – волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис», – уточнил губернатор, добавив, что мужчина скончался по дороге в больницу.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Трое мирных жителей Белгородской области ранены в результате ударов ВСУ / В Краснодаре, Анапе и Сочи обломки беспилотников упали рядом с жилыми многоэтажками / В Белгородской области дважды сработала система ПВО во время ракетной атаки ВСУ / Ракетный удар по Брянску: 6 человек погибли и 37 ранены / ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску: есть погибшие и раненые / В Кремле уклончиво прокомментировали проблему с решением территориального вопроса с Киевом / Днем над Россией нейтрализовали 35 украинских беспилотников / ВС РФ сбили украинский Су-27 и нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,