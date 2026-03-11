Трое мирных жителей Белгородской области ранены в результате ударов ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима атаковали два муниципалитета Белгородской области, ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в хуторе Церковный. «При детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения различных частей тела. Его доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое», – уточнил губернатор.

В то же время в Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки дрона на «ГАЗель» ранен мужчина. «Со множественными осколочными ранениями спины и ног его доставили в Борисовскую ЦРБ», – отметил глава Белгородской области.

«В селе Глотово FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и ранение глаза. Для обследования он будет направлен в областную клиническую больницу», – проинформировал Гладков.

Ранее сообщалось, что 11 марта в Белгородской области два человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по гражданским автомобилям.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

