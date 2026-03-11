Два жителя Белгородской области ранены в результате атак ВСУ

В Белгородской области два человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по гражданским автомобилям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа женщина пострадала при атаке дрона на «Газель». Пострадавшая самостоятельно обратилась в районную больнице, где у нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног. Женщине оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. «Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В обоих случаях автомобили получили повреждения, уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

