В Белгородской области дважды сработала система ПВО во время ракетной атаки ВСУ

В Белгородской области дважды сработала система противовоздушной обороны во время ракетной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами дважды сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», – проинформировал губернатор.

По его словам, в настоящее время на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Гладков уточнил, что в настоящее время сигнал тревоги о ракетной опасности отменен. В Белгороде также снята угроза атаки беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube