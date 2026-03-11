российское информационное агентство 18+

Среда, 11 марта 2026, 18:25 мск

В Белгородской области дважды сработала система ПВО во время ракетной атаки ВСУ

Фото Минобороны РФ

В Белгородской области дважды сработала система противовоздушной обороны во время ракетной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами дважды сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», – проинформировал губернатор.

По его словам, в настоящее время на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Гладков уточнил, что в настоящее время сигнал тревоги о ракетной опасности отменен. В Белгороде также снята угроза атаки беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

