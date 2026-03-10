ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску: есть погибшие и раненые

Вооруженные формирования киевского режима нанесли ракетный удар по Брянску. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, атака была намеренно совершена по мирным жителям.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые», – проинформировал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по локализации и ликвидации последствий террористического акта.

Предупреждение о ракетной опасности глава региона опубликовал в своем телеграм-канале в 17:55. Информация об отбое воздушной тревоги появилась в 18:42.

Брянск, Анастасия Смирнова

