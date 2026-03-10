российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 марта 2026, 19:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску: есть погибшие и раненые

Вооруженные формирования киевского режима нанесли ракетный удар по Брянску. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, атака была намеренно совершена по мирным жителям.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые», – проинформировал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по локализации и ликвидации последствий террористического акта.

Предупреждение о ракетной опасности глава региона опубликовал в своем телеграм-канале в 17:55. Информация об отбое воздушной тревоги появилась в 18:42.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

В Кремле уклончиво прокомментировали проблему с решением территориального вопроса с Киевом / Днем над Россией нейтрализовали 35 украинских беспилотников / ВС РФ сбили украинский Су-27 и нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ / Обломки БПЛА рухнули вблизи детского сада и Дома культуры на Кубани / Житель Белгородской области ранен при детонации дрона ВСУ / В Херсонской области один мирный житель погиб, еще двое – получили ранения / Днем над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников / Российские войска освободили населенный пункт Голубовка в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,