Понедельник, 9 марта 2026, 19:03 мск

Житель Белгородской области ранен при детонации дрона ВСУ

В Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника ранения получил мирный житель. Об этом сообщал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в районе села Ясные Зори Белгородского округа.

«Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и перелом бедра. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор, добавив, что на месте атаки поврежден грузовой автомобиль.

Белгород, Анастасия Смирнова

