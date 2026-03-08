За прошедшие сутки российские войска укрепили и улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции, в том числе в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Как сообщает Министерство обороны РФ, за последние 24 часа потери противника превысили 1200 военнослужащих.

Самые существенные потери вооруженные формирования киевского режима понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», которые заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Так, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноярское, Кучеров Яр, Матяшево в ДНР, а также Гавриловка и Новопавловка в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин «Казак» и 10 автомобилей. Уничтожены три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Одновременно подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Иващенково, Мирополье, Никитовка, Новая Сечь и Покровка в Сумской области, а также Верхняя Писаревка, Веселое, Каменная Яруга, Колодезное, Мартовое, Ольшаны и Печенеги в Харьковской области. На этом направлении потери противника составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, а также пусковую установку системы залпового огня «Ольха». Уничтожены две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение по местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

При этом средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

