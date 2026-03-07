Российские войска улучшили позиции на фронтах СВО

За последние сутки российские войска улучшили позиции и продвинулись в глубину обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ. По данным ведомства, общие потери вооруженных формирований Украины превысили 1300 военнослужащих и наемников.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Восток», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях.

В течение суток в районах населенных пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка в Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике. В результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113, «Stryker» и М1117 производства США, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины.

Вместе с тем нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Старокасьяновское, Заречное, Коломийцы, Новоскелеватое в Днепропетровской области, Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка в Запорожской области.

На этом направлении противник потерял более 360 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. При этом был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью был нанесен массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube