Суббота, 7 марта 2026, 12:52 мск

В Киеве заявили о массированном ударе по энергетическим объектам

Сегодня ночью по украинским энергетическим объектам был нанесен массированный удар с применением баллистических ракет и почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, удары были с российской стороны и направлены на разрушение энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также целью стала железнодорожная инфраструктура Житомирской области. Повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины в результате ночного удара остались без тепла 1905 зданий в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. При этом в городе без теплоснабжения почти 2700 зданий, включая часть многоквартирных домов в Дарницком и Днепровском районах, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Официальная информация из российских госструктур не поступала. Министерство обороны РФ пока не подтверждало и не опровергало нанесение ночных ударов по энергетическим объектам на Украине.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

