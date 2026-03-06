Обломки беспилотников ВСУ повредили жилой дом в Крымском районе Кубани

В двух поселениях Крымского района Краснодарского края подтвердили падение обломков беспилотников после ночной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает оператиный штаб региона.

«В хуторе Евсеевском фрагменты БПЛА упали на территории частного домовладения, повредив крышу и окна дома. Обломки БПЛА обнаружены также в селе Кеслерово. Там повреждений нет. Пострадавших нет», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников произошел пожар в хуторе Бережном Абинского района Краснодарского края. Пострадали два человека.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

