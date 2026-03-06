На Кубани два человека пострадали при пожаре на подстанции из-за атаки БПЛА

Пожар начался на подстанции в хуторе Бережном Абинского района Краснодарского края после падения обломков украинского беспилотника. Пострадали два человека. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Как уточнили в оперштабе, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.
Пожар в Бережном ликвидируют на площади 120 кв. метров. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что в Крымском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на электростанции. По данным спасателей, возгорание на площади 20 кв. метров ликвидировали в 6:50. Пострадавших нет.
В Абинске обломки БПЛА, по данным оперштаба, повредили два многоквартирных дома. В зданиях посекло кровлю, выбило стекла в 14 квартирах на верхних этажах. Обошлось без пострадавших.
В Абинском районе около 8 часов утра объявили беспилотную опасность. Во всех школах, детских садах и учреждениях культуры Абинска отменили занятия и мероприятия. Угрозу атаки БПЛА отменили спустя два часа, сообщили власти муниципалитета.
Добавим, в аэропортах Геленджика и Краснодара отменили ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранним утром в пятницу в целях безопасности полетов.
Краснодар, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»