На Кубани два человека пострадали при пожаре на подстанции из-за атаки БПЛА

Пожар начался на подстанции в хуторе Бережном Абинского района Краснодарского края после падения обломков украинского беспилотника. Пострадали два человека. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Как уточнили в оперштабе, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Пожар в Бережном ликвидируют на площади 120 кв. метров. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Крымском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на электростанции. По данным спасателей, возгорание на площади 20 кв. метров ликвидировали в 6:50. Пострадавших нет.

В Абинске обломки БПЛА, по данным оперштаба, повредили два многоквартирных дома. В зданиях посекло кровлю, выбило стекла в 14 квартирах на верхних этажах. Обошлось без пострадавших.

В Абинском районе около 8 часов утра объявили беспилотную опасность. Во всех школах, детских садах и учреждениях культуры Абинска отменили занятия и мероприятия. Угрозу атаки БПЛА отменили спустя два часа, сообщили власти муниципалитета.

Добавим, в аэропортах Геленджика и Краснодара отменили ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранним утром в пятницу в целях безопасности полетов.

Краснодар, Наталья Петрова

