Пятница, 6 марта 2026, 17:28 мск

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Почаево Грайворонского округа. «FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой, а также множественными осколочными ранениями различных частей тела доставили в Грайворонскую ЦРБ», – уточнил губернатор.

Согласно информации главы Белгородской области, в течение дня еще один мирный житель пострадал при атаке со стороны ВСУ. «Поступила информация, что в закрытом населенном пункте, в селе Козинка Грайворонского округа, от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, живота, плеча и ноги», – сообщил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

