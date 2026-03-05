ВСУ нанесли удар по торговому центру в Курской области

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по торговому центру в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в слободе Белой. «Враг с помощью беспилотника ударил по торговому центру. В результате атаки в здании выбиты стёкла, посечены два легковых автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», – уточнил губернатор.

При этом Хинштейн обратил внимание, что противник не оставляет попыток навредить мирной инфраструктуре, и призвал жителей к бдительности.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube