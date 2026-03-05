российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 марта 2026, 18:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над Россией уничтожили 7 украинских беспилотников

В течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами России семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 15:00 мск.

По данным ведомства, пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще по одному – над Курской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что ночью 5 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 76 БПЛА противника, 33 из них – в Саратовской области, 17 – над Черным морем и 10 – над Крымом. В Саратовской области три человека получили ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ нанесли удар по торговому центру в Курской области / Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в Геленджике / Днем над Россией силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ, из них 27 – над Крымом / Минобороны сообщило о поражении мест подготовки и запуска дронов ВСУ / В ВСУ опасаются нехватки боеприпасов из-за кризиса на Ближнем Востоке / Вечером над Россией сбили два беспилотника ВСУ / При атаке ВСУ ранена жительница Белгородской области / Днем над Россией сбили пять беспилотников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,