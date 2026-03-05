Днем над Россией уничтожили 7 украинских беспилотников

В течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами России семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 15:00 мск.

По данным ведомства, пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще по одному – над Курской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что ночью 5 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 76 БПЛА противника, 33 из них – в Саратовской области, 17 – над Черным морем и 10 – над Крымом. В Саратовской области три человека получили ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

