Три человека пострадали в результате атаки дронов в Саратовской области

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили 76 вражеских дронов над территорией шести регионов. Самый массовый налет произошел в Саратовской области, где зафиксированы повреждения инфраструктуры и есть пострадавшие.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 марта до 7.00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

33 дрона сбили над территорией Саратовской области, 17 – над акваторией Черного моря, десять – над Крымом, девять – над Ростовской областью, четыре БПЛА перехватили над Краснодарским краем, два – над Волгоградской областью, один – над Астраханской.

Как сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин, в результате ночной атаки были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. «По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем канале в MAX. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время, специалисты на местах просчитывают необходимые объемы для замены.

По данным Росавиации, ночью в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Самары, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Оренбурга, а также гаваней Краснодарского края и Северо-Кавказского ФО. К утру все аэропорты работают в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

