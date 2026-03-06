Армия России за неделю нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов с 28 февраля по 6 марта поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также используемая в интересах украинской армии транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура.

Кроме того, уничтожены железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия.

Также под удары попали пункты временной дислокации личного состава украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

