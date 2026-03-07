В Курской области ранены 4 мирных жителя при ударах ВСУ

В результате атак украинских вооруженных формирований в Курской области получили ранения четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале в Мах.

«В деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина, осколками посечён фасад, остекление и крыша дома. В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», – уточнил губернатор, добавив, что погибших нет.

Как отметил глава Курской области, всего в период с 09:00 6 марта до 07:00 7 марта над регионом сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 35 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали с помощью сброса взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что ночью 7 марта над 17 регионами России силы противовоздушной обороны нейтрализовали 124 украинских БПЛА. Над Курской областью были сбиты 6 беспилотников.

