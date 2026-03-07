российское информационное агентство 18+

Суббота, 7 марта 2026, 12:51 мск

ВСУ атаковали в Белгородской области объект транспортной инфраструктуры: ранены двое мужчин

В результате атаки беспилотника в Белгородской области получили ранения двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Пролетарский Ракитянского округа, где был атакован объект транспортной инфраструктуры.

«Одного пострадавшего с осколочным ранением живота и предплечья бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второму мужчине, получившему минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики скорой оказали помощь на месте», – уточнил губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

