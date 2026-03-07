российское информационное агентство 18+

Суббота, 7 марта 2026

Житель Самарской области ранен в результате атаки БПЛА

В Самарской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

«Сегодня ночью в небе над Самарской областью обезврежено 5 украинских БПЛА. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор.

В то же время глава Самарской области отметил, что повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах – нет.

Ранее сообщалось, что ночью 7 марта над 17 регионами России силы противовоздушной обороны нейтрализовали 124 украинских БПЛА.

Самара, Анастасия Смирнова

