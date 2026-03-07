Ночью над регионами России сбили 124 беспилотника ВСУ

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, над 17 регионами в общей сложности сбиты 124 воздушных единиц противника.

Самый серьезный удар пришелся на Брянскую область, над которой сбили 29 БПЛА, а также Орловскую и Белгородскую области, где уничтожили 15 и 11 беспилотников соответственно. Еще девять воздушных аппаратов нейтрализовали над Рязанской областью, восемь БПЛА – над Калужской областью и семь – над территорией Воронежской области.

Вместе с тем по шесть БПЛА обезвредили в Курской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Крым. По пять беспилотников сбили в Тульской и Самарской областях, по три – в Липецкой области и в Московском регионе, в том числе один БПЛА, летевший на Москву. По две воздушные цели уничтожили в Саратовской и Ульяновской областях и один – в Ивановской области.

Последствия вражеских ударов. Согласно предварительной информации в Брянской, Воронежской, Ростовской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube